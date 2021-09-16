ТАСС: СИБУР обсудит вопрос спонсирования «Рубина»

Вопрос спонсорской поддержки казанского «Рубина» будет рассмотрен руководством СИБУРа в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу компании Дмитрия Конова.

По его словам, «Рубин» спонсируют «Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим», чьи акции принадлежат ТАИФу», а акции ТАИФа теперь будут принадлежать СИБУРу.

«Соответственно, как был контракт с «Нижнекамскнефтехимом» и «Казаньоргсинтезом» у «Рубина» на спонсорство, он так и останется», — приводит слова Конова источник.

Фото: Альберт Муклоков (архив)

При этом в издании отмечают, что ранее спонсорской поддержки лишился регбийный клуб из Казани «Стрела», о чем сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.



В нынешнем сезоне РПЛ казанский «Рубин» занимает четвертую строчку в турнирной таблице, набрав после семи матчей 14 очков. Футбольный клуб из Казани является двукратным чемпионом страны, победителем Кубка и Суперкубка России.

Напомним, ранее «Рубин» крупно обыграл дома «Урал» из Екатеринбурга со счетом 4:0.