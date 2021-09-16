В Казани Следком задержал начальника колонии №3 Мелешенко

В Советский райсуд Казани поступило ходатайство на арест начальника пестречинской колонии №3 в Татарстане Александра Мелешенко. Как сообщают источники «Реального времени», накануне его задержали сотрудники Следкома по РТ по вновь возбужденному делу о взятке.



Статус подозреваемого Мелешенко получил этим летом — в деле о злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ.). По нему с подполковника внутренней службы взяли подписку о невыезде. Однако руководство УФСИН по РТ приняло решение о временном отстранении подозреваемого от должности.

В первом деле фигурировали события 10—15 июля 2021 года. По версии следователей 2-го отдела Следкома по РТ, начальник колонии и его подчиненные получили от одного из осужденных 6,5 тысячи рублей «на нужды колонии» и требовали у него же — поставить стройматериалы на 40 тысяч рублей для проведения ремонтных работ в исправительном учреждении.

Фабулу нового дела в СКР пока не раскрывают.

ИК-3 Мелешенко возглавляет с сентября 2017-го, до этого четыре года занимал аналогичную должность в казанской колонии №18. Всего в органах ФСИН он отслужил 25 лет.