В центре Казани продают отель «Имерети» за 380 млн рублей

В Казани продают отель «Имерети», расположенный недалеко от центра — по ул. Московской, 35. Собственник оценил его в 380 млн рублей.

Общая площадь отеля составляет 4,7 тыс. кв. метров. В нем имеется 34 номера, в которых готовы разместить клиентов. Продавец заявляет, что количество номеров можно увеличить до 64.

В здании гостиницы имеется конференц-зал, два банкетных зала и ресторан. Кроме того, у отеля есть свой паркинг.



В начале сентября «Реальное время» писало, что в Казани выставили на продажу отель «Стрела» на улице Рауиса Гареева, 78. Пятиэтажное здание, не считая технического этажа, предлагают приобрести за 200 млн рублей ($2,7 миллиона).

Татьяна Демина