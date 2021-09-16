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В центре Казани продают отель «Имерети» за 380 млн рублей

13:07, 16.09.2021 1
В центре Казани продают отель «Имерети» за 380 млн рублей
Фото: vk.com/imeretikazan

В Казани продают отель «Имерети», расположенный недалеко от центра — по ул. Московской, 35. Собственник оценил его в 380 млн рублей.

Общая площадь отеля составляет 4,7 тыс. кв. метров. В нем имеется 34 номера, в которых готовы разместить клиентов. Продавец заявляет, что количество номеров можно увеличить до 64.

В здании гостиницы имеется конференц-зал, два банкетных зала и ресторан. Кроме того, у отеля есть свой паркинг.

В начале сентября «Реальное время» писало, что в Казани выставили на продажу отель «Стрела» на улице Рауиса Гареева, 78. Пятиэтажное здание, не считая технического этажа, предлагают приобрести за 200 млн рублей ($2,7 миллиона).

Татьяна Демина
БизнесУслугиОбществоИнфраструктура Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:10
    Кто собственник? Кто-то из властьимущих
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