Неработающий отель «Стрела» в Казани продают за 200 миллионов рублей

«Стрела» за $2,7 миллиона

В Казани выставили на продажу отель «Стрела» по улице Рауиса Гареева, 78. Как выяснило «Реальное время» пятиэтажное здание, не считая технического этажа, предлагают приобрести за 200 млн рублей ($2,7 миллиона).

Со слов продавцы, здание возвели в городе сравнительно недавно, в 2013 году. Построено оно с соблюдением всех норм по строительству и безопасности и, к тому же, располагается вблизи от аэропорта и центра Казани: недалеко озеро Кабан, РКБ, стадион «Тулпар». В шаговой доступности остановка общественного транспорта. Для тех, кто прибыл в Казань на своем автомобиле, гостиница готова предложить к услугам собственную парковку.

В отеле общей площадью 4209,4 «квадратов» гостей готовы разместить в 52 номерах. Есть как одноместные и двухместные номера, так и комнаты на трех и четырех постояльцев. Предусмотрены даже люкс-номера.

Федеральная налоговая служба признала сведения об адресе гостиницы недостоверными. Фото: tatarstan.er.ru

Причины продажи отеля, впрочем, как и его прибыльность и популярность среди гостей города, не указаны. Продавец на вопросы «Реального времени» отвечать отказался. Других объектов, выставленных им на продажу на сайте бесплатных объявлений, не имеется.

В то же время, по данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Отель «Стрела», зарегистрированное 3 июня 2013-го, исключено из ЕГРЮЛ еще 24 декабря прошлого года. Указывается, что Федеральная налоговая служба признала сведения об адресе гостиницы недостоверными. Следует отметить, что в системе указано, что этот адрес (ул. Рауиса Гареева, 78) признан недостоверным у двух компаний.

Кроме того 10 января текущего года отель «Стрела» исключили из реестра субъектов малого и среднего предпринимательства. Выручка и чистая прибыль гостиницы ни за 2020 год, ни за 2019 год не указаны.

Директором «Стрелы» указан Валерий Елисеев. Его связи с каким-либо другими компаниями и организациями не указано. Учредителем отеля является некая Людмила Абдрахманова, которая также была владельцем ликвидированного в 2015 году ООО «Пингвин-Сервис», которое занималось ремонтом машин и оборудования.



Собственник здания — компания соучредителя Федерации регби РТ

Из данных Росреестра следует, что собственником здания на ул. Рауиса Гареева, 78 является некое ООО «Строй-Ка». Право на него зарегистрировано еще 10 февраля 2014 года.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», учредителями компании «Строй-Ка» являются Шамиль Зарифов и Михаил Гарбуз. Последний указан также ее генеральным директором. Он же является одним из соучредителей региональной общественной организации «Федерации регби республики Татарстан».

Основным видом деятельности микропредприятия «Строй-Ка», зарегистрированного в ноябре 2012-го, указана аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Выручка компании за пандемийный 2020 года составила 2,38 млн рублей, а вот с прибылью дела в гору не пошли. В прошлом году у «Строй-Ки» она ушла в минус на целые 1,81 миллиона. В то же время за 2019 год доходы компании оцениваются в 5,1 млн рублей.

В Казани по этому же адресу, ул. Рауиса Гареева, 78, расположен регбийный клуб «Стрела» (офис №7), совладельцами которого указаны Альфред Хисамов и Рамиль Валиуллин и ООО «Доминанта», которая принадлежит Игорю Кичайкину. Связи с кем-либо из вышеперечисленных лиц у них нет.

Татьяна Демина