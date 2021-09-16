В Татарстане 18 га бывшего завода Ford продали производителю спецтехники

Часть имущества бывшего завода Ford в Набережных Челнах продали производителю спецтехники и запчастей. Он скупил 18 га, сообщает «Интeрфакс».

Сумма сделки не разглашается.

Все еще продаются три имущественных комплекса, принадлежавшие бывшему заводу Ford. Это производственные здания, объекты инфраструктуры, земли и склады. По словам главы компании Knight Frank St Petersburg Николая Пашкова, активами производителя интересуется ряд машиностроительных предприятий республики.



Напомним, что весной 2019 года Ford Sollers заявил о закрытии к концу июня двух автомобильных заводов в России, один из которых находится в Набережных Челнах.

Ольга Плешкова