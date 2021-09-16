Новости промышленности

13:16 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

В Татарстане 18 га бывшего завода Ford продали производителю спецтехники

12:32, 16.09.2021
В Татарстане 18 га бывшего завода Ford продали производителю спецтехники
Фото: realnoevremya.ru

Часть имущества бывшего завода Ford в Набережных Челнах продали производителю спецтехники и запчастей. Он скупил 18 га, сообщает «Интeрфакс».

Сумма сделки не разглашается.

Все еще продаются три имущественных комплекса, принадлежавшие бывшему заводу Ford. Это производственные здания, объекты инфраструктуры, земли и склады. По словам главы компании Knight Frank St Petersburg Николая Пашкова, активами производителя интересуется ряд машиностроительных предприятий республики.

Напомним, что весной 2019 года Ford Sollers заявил о закрытии к концу июня двух автомобильных заводов в России, один из которых находится в Набережных Челнах.

    Ольга Плешкова
    ПромышленностьМашиностроение Татарстан

    Новости партнеров

    комментарии 0

    комментарии

    Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

    Войти через соцсети
    Свернуть комментарии

    Читайте также