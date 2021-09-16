МВД опровергло сообщения об ужесточении наказания за установку «шторок» на стеклах авто

МВД России опровергло сообщения об ужесточении наказания за установку «шторок» и каркасных сеток на передних стеклах автомобилей, сообщает «РИА Новости».

Санкция за их установку действует уже в течение десяти лет, штраф за нее по-прежнему предусмотрен в размере 500 рублей.

В недавних сообщениях об усилении наказания говорилось, что инспекторы, помимо выписки штрафа, выдают водителям предписание снять шторки в указанный срок либо вообще снять на месте, а каркасные шторки подвели под определения из техрегламента о внесении изменений в конструкцию автомобиля.

Фото: realnoevremya.ru

Со следующего года в Кодекс об административных правонарушениях планируют добавить новые штрафы для автомобилистов. Подробнее читайте по ссылке.

Маргарита Головатенко