Российских водителей предупредили о новых штрафах в следующем году

В Кодекс об административных правонарушениях планируют добавить новые штрафы для автомобилистов. Об этом предупреждает Autonews.

ГИБДД планирует расширить список нарушений, при которых запрещается эксплуатация автомобиля: туда добавят использование стертых покрышек, разной резины спереди и сзади, а также шин не по сезону. Также водителей хотят наказывать за поврежденный бампер и незаконные лебедки, отсутствие подголовников, козырьков и подушек безопасности, предусмотренных производителем. Нарушителями могут в следующем году признать и тех, у кого в машинах горит индикатор неисправности двигателя Check Engine, а на лобовом стекле установлены помехи для обзорности, отсутствуют или не работают фароочистители, автокорректоры либо есть другие проблемы с оптикой. Штраф за такие правонарушения составит 500 рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также в 2022 году может ужесточиться наказание за езду без техосмотра. Сумма штрафа может возрасти до двух тысяч. За езду без ОСАГО штраф не изменится, но теперь нарушение сможет фиксировать не только инспектор ГИБДД, но и камеры фотофиксации.

Кроме того, появится отдельное наказание для пьяных водителей с детьми. Таких нарушителей будут штрафовать на 50 тысяч рублей и лишать прав на три года. Сейчас нахождение ребенка в машине у нетрезвого водителя никак не влияет на наказание.

В новом КоАП появится понятие «средняя скорость» — теперь оспорить в суде штраф за превышение ее разрешенных пределов станет невозможным. В следующем году появится штраф до двух тысяч рублей за мойку в неположенном месте. Также водителей начнут наказывать за брошенный на улице автохлам.

С 1 июля в России ужесточили уголовную ответственность за повторную езду в нетрезвом состоянии. Законом увеличиваются сроки лишения свободы за повторное управление транспортными средствами в состоянии опьянения. Теперь нарушителю будет грозить до трех лет вместо двух.

Татьяна Леухина