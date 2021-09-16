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В России ужесточили наказания за каркасные сетки на стеклах автомобилей

07:40, 16.09.2021
В России ужесточили наказания за каркасные сетки на стеклах автомобилей
Фото: realnoevremya.ru

В России водители начали жаловаться, что ГИБДД жестко наказывает за автомобильные шторки и каркасные сетки на передних стеклах. Об этом пишет Autonews.

Первые сообщения о запрете использования шторок на передних стеклах автомобилей появились весной. Однако, если раньше инспекторы ограничивались штрафом в 500 рублей, сейчас также выдают водителям предписание снять шторки в указанный срок либо вообще снять на месте.

Сообщается, что теперь каркасные шторки подвели под определения из техрегламента о внесении изменений в конструкцию автомобиля.

Со следующего года в Кодекс об административных правонарушениях планируют добавить новые штрафы для автомобилистов. Подробнее читайте по ссылке.

Ольга Плешкова
ОбществоАвто Татарстан

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