В Татарстане оштрафовали организации, навязавшие пенсионерам услуги по очистке систем вентиляции

Роспотребнадзор Татарстана оштрафовал две организации по очистке дымоходов (ИП Соколов А.А., ИП Шайхинуров А.Р.), поскольку они обманули потребителей, навязав им свои услуги. Сумма штрафа составила 20 тысяч рублей, сообщает Роспотребнадзор по РТ.



В федеральную службу обратились два пенсионера. Им позвонили и сообщили о необходимости быть дома в связи с приходом мастера по очистке дымоходов. Представители организаций пришли в квартиры и осмотрели вентиляционные каналы, после чего заявили о необходимости обязательной очистки вентиляции во избежание пожара. Так, они вынудили пожилых людей подписать договоры на оказание услуг.

Однако специалисты управления установили, что работы по обслуживанию вентиляционных систем в квартирах пострадавших проводятся по договорам, заключенным управляющей компанией. Потребители эти услуги оплачивают, это подтверждается счет-фактурой. То есть у пострадавших не было необходимости очищать вентиляцию — их ввели в заблуждение.

Владельцев ИП привлекли к административной ответственности по ч.1 ст.14.7 КоАП РФ. Постановления вступили в законную силу.

Казанский копицентр оштрафовали после жалобы жительницы города о том, что в детском отделе она приобрела блокнот-ежедневник с названием «Принцесса Е…» со знаком «18+». Приволжский районный суд признал продавца виновным по ч. 1 ст. 6.17 КоАП РФ и назначил штраф в размере 5 тысяч рублей. Сейчас блокнот-ежедневник снят с реализации.

Маргарита Головатенко