В Казани оштрафовали копицентр за матерный блокнот среди детских товаров

Казанский копицентр оштрафовали после жалобы жительницы города о том, что в детском отделе она приобрела блокнот-ежедневник с названием «Принцесса Е…» со знаком «18+», сообщает пресс-служба Роспотребнадзора РТ.



Федеральная служба расценила действия ИП как причиняющие вред здоровью детей и их развитию. Приволжский районный суд признал продавца виновным по ч. 1 ст. 6.17 КоАП РФ и назначил штраф в размере 5 тысяч рублей. Сейчас блокнот-ежедневник снят с реализации.

Фото: pixabay.com

Маргарита Головатенко