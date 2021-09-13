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В Казани оштрафовали копицентр за матерный блокнот среди детских товаров

16:40, 13.09.2021 1
В Казани оштрафовали копицентр за матерный блокнот среди детских товаров

Казанский копицентр оштрафовали после жалобы жительницы города о том, что в детском отделе она приобрела блокнот-ежедневник с названием «Принцесса Е…» со знаком «18+», сообщает пресс-служба Роспотребнадзора РТ.

Федеральная служба расценила действия ИП как причиняющие вред здоровью детей и их развитию. Приволжский районный суд признал продавца виновным по ч. 1 ст. 6.17 КоАП РФ и назначил штраф в размере 5 тысяч рублей. Сейчас блокнот-ежедневник снят с реализации.

Фото: pixabay.com
Маргарита Головатенко
БизнесРозничная торговляОбщество Татарстан

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