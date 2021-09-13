В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту убийства — женщина ударила ножом своего приятеля

Фото: Максим Платонов

Следственными органами СК России по РТ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, 9 сентября этого года, в обеденное время, в беседке дома по адресу: п. Подгорный, ул. Центральная, Ютазинского района РТ 37-летняя местная жительница на почве внезапно возникших неприязненных отношений во время совместного распития спиртных напитков нанесла один удар ножом в область лопатки своему 34-летнему приятелю. От полученного ранения молодой человек скончался до приезда бригады скорой помощи.

Фото: pxhere.com

Причастность к совершению преступления женщина признала частично, пояснив, что убивать мужчину не хотела. Подозреваемая задержана. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

В начале сентября учительница 2001 года рождения в Татарстане напала на своего 17-летнего сожителя с ножом на почве ревности. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по РТ. Инцидент произошел в поселке «Совхоз «Татарстан» Тукаевского района в доме девушки. Молодая учительница приревновала своего 17-летнего сожителя, учащегося одного из набережночелнинских колледжей, и учинила скандал. Она нанесла парню множественные проникающие колото-резаные ранения грудной клетки. «Реальному времени» в пресс-службе Минздрава Татарстана сообщили, что оба пострадавших были госпитализированы. Их состояние оценивалось как стабильное.

Алексей Нечаев