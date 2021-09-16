За вчерашний день в Казани произошло три аварии с пострадавшими

Фото: ГИБДД Казани

За 15 сентября в Казани произошло три аварии с пострадавшими — два наезда на пешехода и одно столкновение. Еще 91 ДТП привело к причинению материального ущерба, сообщили в Госавтоинспекции Казани.

Инспекторы задержали девять водителей в пьяном состоянии и двоих, не имеющих водительских прав. Еще один человек доставлен в отдел полиции по подозрению в совершении преступлений.

Фото: ГИБДД Казани

Пресечено три правонарушения со стороны электосамокатчиков.

Вчера на трассе между Елабугой и Набережными Челнами, рядом со Святым Ключом, произошло смертельное ДТП. Владелец Mazda 6 выехал на встречную полосу движения, по которой двигался автомобиль Kia Rio. Автомобили столкнулись. В результате водитель Mazda погиб, водитель и пассажир KIA пострадали.

Ольга Плешкова