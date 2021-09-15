На трассе между Елабугой и Челнами произошло ДТП — один автомобиль перевернулся

Фото: Максим Платонов

На трассе между Елабугой и Набережными Челнами, рядом со Святым Ключом, произошло ДТП. Видео с места события было опубликовано в telegram-канале «ВТатарстанеПоймут».

Отмечается, что один автомобиль перевернулся, а у второго сильно помят правый бок. Подробности случившегося выясняются. «Реальное время» обратилось с запросом в Минздрав РТ, чтобы узнать количество пострадавших.

Недавно в Набережных Челнах в результате столкновения с автомобилем Volkswagen перевернулся автомобиль «Лада Ларгус». Об этом сообщали в соцсетях. ДТП произошло на перекрестке улицы Вахитова и проспекта Сююмбике.



Алексей Нечаев