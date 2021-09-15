Казанка обмелела

В Казани обмелела река Казанка, об этом сообщили пользователи в социальных сетях.

На кадрах видеозаписи, заснятой пользователем с набережной, видно, что уровень воды в реке упал.

О резком обмелении Казанки «Реальное время» сообщало в ноябре 2020 года. Тогда вода ушла очень далеко.

В 2019 году Казанка и Волга сильно обмелели, уровень воды в Куйбышевском водохранилище упал на три метра. Волга потеряла так много воды, что возле Казани обнажилось дно реки, на котором обнаружили мостовую начала XX века.

Маргарита Головатенко