В Набережных Челнах на проектирование ливневок потратят более 3 млрд рублей

Фото: Анна Сейтумерова

Проектирование ливневой канализации обойдется в более чем 3 млрд рублей, сообщил мэр города Наиль Магдеев. На сегодняшний день автоград обеспечен ливневками только на 25%.

Их проектирование в Челнах Магдеев назвал сложной задачей, так как все инженерные сооружения расположены довольно глубоко. Он обратил внимание на важность строительства ливневок, чтобы защитить реку Мелекеску от нечистот, которые стекают в нее, пишут «Челнинские известия».

«Очищать Мелекеску без строительства ливневой канализации — это мартышкин труд», — считает мэр автограда.



В апреле сообщалось, что на устранение проблем с ливневыми сетями Набережным Челнам понадобится порядка 6 млрд рублей. Их износ власти оценили в 65%. Новые ливневки на городских дорогах будут появляться при реализации федеральных и республиканских программ по мере финансирования. Так, например, в прошлом году ливневые сети за 200 млн рублей построили в Замелекесье.

Татьяна Демина