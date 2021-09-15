Жители Татарстана недовольны качеством и организацией медобслуживания

Более 60% обращений, поступающих от жителей Татарстана в республиканское отделение Росздравнадзора, связаны с жалобами на качество и организацию оказываемых медицинских услуг. Об этом на пресс-конференции, посвященной Всемирному дню безопасности пациентов, сообщила врио главы республиканского отделения Росздравнадзора Елена Сагдеева.

По ее словам, чаще всего пациенты жалуются на невозможность записаться на прием к нужному врачу, получить на руки медицинские документы и ознакомиться с ними после проведенного лечения.

Жалуются татарстанцы и на обеспечение медучреждений лекарственными средствами, необходимыми для лечения, а именно на их отсутствие.