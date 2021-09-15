Татарстанец Ардашев победил в спринте на всероссийских соревнованиях по лыжероллерам

Татарстанские лыжники заняли два первых места по итогам спринтерской гонки на всероссийских соревнованиях по лыжероллерам в Тюмени.

Победителем спринта стал Сергей Ардашев, опередивший своего коллегу по республиканской сборной Дениса Филимонова на 18 секунд. Тройку лучших замкнул представитель Красноярского края Андрей Кузнецов, проигравший лидеру почти минуту времени.

У девушек аналогичную гонку выиграла Юлия Ступак из Коми.

Соревнования в Тюмени продлятся до 17 сентября. Завтра лыжники выйдут на раздельный старт.