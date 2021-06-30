В Татарстане возбудили уголовное дело после ДТП на трассе Казань — Оренбург, в котором погиб трехлетний ребенок

Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

Следственные органы СК РФ по Татарстану возбудили в отношении 46-летнего жителя Альметьевского района уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека» после смертельного ДТП на трассе Казань — Оренбург. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, вчера в Альметьевском районе водитель «Нивы», будучи пьяным, не уступил дорогу движущейся по встречке «Газели» и столкнулся с ней. В результате ДТП 3-летний сын подозреваемого от полученных травм умер на месте. В больницу доставили еще двух пассажиров.

Установлено, что в момент столкновения в легковушке находились трое мужчин, две женщины и ребенок. При этом малыш не сидел в детском кресле. Ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Свою причастность к совершению преступления мужчина признал. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас проводятся следственные действия, расследование уголовного дела продолжается.

Татьяна Леухина