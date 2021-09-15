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Песков не знает, ревакцинировался ли от коронавируса Владимир Путин

12:53, 15.09.2021
Песков не знает, ревакцинировался ли от коронавируса Владимир Путин
Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает, ревакцинировался ли Владимир Путин от коронавируса. Об этом он заявил на встрече с журналистами.

Он добавил, что у президента по-прежнему достаточно высокий титр антител.

Вчера Владимир Путин сообщил, что уходит на самоизоляцию в связи с тем, что контактировал с заболевшим коронавирусом человеком. Позже он пояснил, что в его окружении заболели сразу несколько человек. Президент считает это «естественным экспериментом», который покажет, насколько эффективна вакцина «Спутник V», которой он сделал прививку этой весной.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан

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