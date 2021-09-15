Песков не знает, ревакцинировался ли от коронавируса Владимир Путин
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает, ревакцинировался ли Владимир Путин от коронавируса. Об этом он заявил на встрече с журналистами.
Он добавил, что у президента по-прежнему достаточно высокий титр антител.
Вчера Владимир Путин сообщил, что уходит на самоизоляцию в связи с тем, что контактировал с заболевшим коронавирусом человеком. Позже он пояснил, что в его окружении заболели сразу несколько человек. Президент считает это «естественным экспериментом», который покажет, насколько эффективна вакцина «Спутник V», которой он сделал прививку этой весной.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым