В Татарстане задержали четырех человек, изготовивших более 4 килограммов мефедрона

В Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по РТ поступила информация о группе лиц, которая организовала производство наркотических средств в Казани. Сбыт запрещенных веществ осуществлялся через интернет-магазин, а также методом «из рук в руки», сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

В ходе проверки были задержаны четверо молодых людей. Двое из них попыталась скрыться на автомобиле, но были задержаны. У одного из задержанных был изъят пакет с порошкообразным веществом. По месту его проживания также нашли это вещество. Кроме того, оно было обнаружено в одном из лесных массивов Зеленодольского района. Это оказался мефедрон общей массой более 4 килограммов.

Фото: pixabay.com

Двое задержанных от дачи показаний отказались, двое — свою вину признали. Возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ.



В августе в Татарстане на 786-м км автодороги М-7 «Волга» сотрудники ГИБДД изъяли почти 500 граммов наркотиков при проверке автомобиля. Инспекторы остановили автомобиль «Фольксваген Пассат» для проверки документов. За рулем находился казанец 1984 года рождения. У него были признаки наркотического опьянения — расширенные зрачки, замедленная речь, плохая координация движения. Пройти медосвидетельствование он отказался. Инспекторы осмотрели автомобиль. Они обнаружили и изъяли полиэтиленовые пакетики с порошкообразным веществом белого и голубого цветов. Исследование показало, что в них находились наркотики — 485,6 г мефедрона и 5,13 г N-метилэфедрона.



Алексей Нечаев