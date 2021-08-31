В Татарстане сотрудники ГИБДД изъяли полкило наркотиков при проверке автомобиля

Фото: 16.мвд.рф

В Татарстане на 786-м км автодороги М-7 «Волга» сотрудники ГИБДД изъяли почти 500 граммов наркотиков при проверке автомобиля, сообщает МВД по РТ.



Инспекторы остановили автомобиль «Фольксваген Пассат» для проверки документов. За рулем находился казанец 1984 года рождения. У него были признаки наркотического опьянения — расширенные зрачки, замедленная речь, плохая координация движения. Пройти медосвидетельствование он отказался.

Инспекторы осмотрели автомобиль. Они обнаружили и изъяли полиэтиленовые пакетики с порошкообразным веществом белого и голубого цветов. Исследование показало, что в них находились наркотики — 485,6 г мефедрона и 5,13 г N-метилэфедрона.

Фото: 16.мвд.рф

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

Казанец ранее уже был лишен водительского удостоверения за управление машиной в состоянии опьянения. Так, в действиях водителя усматривается деяние, предусмотренное ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Фото: 16.мвд.рф

Маргарита Головатенко