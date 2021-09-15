Доходы Татарстана увеличились на 40 млрд рублей по сравнению с 2020 годом

По итогам первого полугодия 2021 года доходы консолидированного бюджета Татарстана составили 149,3 млрд рублей. Доходы республиканского бюджета — 125,5 млрд рублей, сообщил заместитель министра финансов республики Алексей Шишкин на заседании комитета Госсовета по бюджету.

Оба показателя исполнены на 55%. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года, доходы республики увеличились на 40 млрд рублей.

Также за первые шесть месяцев налог на прибыль исполнен на 71%. По итогам девяти месяцев правительство Татарстана подготовит законопроект об увеличении бюджета.

Ране сообщалось, что Татарстан в первом полугодии текущего года привлек 140 млрд рублей инвестиций, что больше на 22,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Ольга Плешкова