Квартальнов: «По игре «Ак Барса» много вопросов, хотелось бы укрепить состав»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов высказался о причинах неудачного старта команды в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Рулевой казанцев пока недоволен игрой своих подопечных.

«По игре много вопросов — все тяжело дается. Конечно, мы довольны двумя очками, работаем дальше. Знаете, есть такой момент, дали лидерские роли молодежи. Думаю, лидерство придет, но пока идет пробуксовка. Она довольно-таки серьезная. Понимали, на что шли», — сказал Квартальнов.

Фото: ak-bars.ru

Также тренер отметил некоторые пробелы в трансферной работе клуба. По его словам, «Ак Барсу» требуется серьезное укрепление состава. В том числе найти замену ушедшим после прошлого сезона двум бомбардирам команды.



«В прошлом сезоне у нас два парня забили 56 голов. Думали, что кто-то возьмет на себя, но пока идет очень тяжело. Надо потерпеть. Конечно, укрепиться. Хотелось бы неплохо укрепиться, но пока играем так. Ждем, терпим, работаем. Знаете, сезон открывает подобные вещи. Выставочные игры — они совершенно другие. Тут и давление на ребят. Есть очень много моментов, где нужно сыграть хладнокровнее. Но, думаю, ребята крепятся и справятся с этим», — приводит слова Квартальнова пресс-служба клуба.

Фото: ak-bars.ru

Победа по буллитам над «Сочи» (3:2б) стала для «Ак Барса» лишь третьей в текущем сезоне КХЛ. После семи сыгранных встреч казанцы набрали 7 очков и идут на пятой строчке Восточной конференции.



Отметим, что молодые лидеры «Ак Барса» Дмитрий Воронков, Артем Галимов и Илья Сафонов до сих пор не забросили ни одной шайбы. Также без голов остаются новичок команды нападающий Даниил Тарасов и капитан Данис Зарипов.