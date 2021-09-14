«Ак Барс» на выезде по буллитам обыграл «Сочи» в матче КХЛ

«Ак Барс» в гостях обыграл по буллитам «Сочи» (3:2б) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Первыми счет открыли хозяева льда. Точным броском отметился форвард «Сочи» Артем Николаев, для которого эта шайба стала лишь второй в карьере на уровне КХЛ.

Казанцы отыгрались во втором периоде встречи. Нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов накрутил защитника соперника и с неудобной руки отправил шайбу в ворота Магнуса Хелльберга.

Несмотря на активные действия казанцев в зоне соперника, следующий гол остался за хозяевами. Кирилл Петьков прошел за ворота «Ак Барса», откуда выдал пас на Василия Глотова, который отправил шайбу в сетку — 1:2.

Казанцы отыгрались за 45 секунд до конца третьего периода. Тренерский штаб Дмитрия Квартальнова выпустил на лед шестого полевого игрока, заменив голкипера Тимура Билялова. Хоккеисты «Ак Барса» устроили навал на ворота «Сочи», и Стивен Кэмпфер дальним броском сравнял счет.

В итоге исход встречи решился в серии послематчевых бросков, где точнее оказались гости.

Напомним, матч в Сочи стал для Артема Лукоянова 600-м в составе казанского «Ак Барса».