В Альметьевске заново нарисовали кота, которого закрасили коммунальщики

В Альметьевске заново нарисовали изображение кота, которое было на двери одного из подъездов. Напомним, рисунок закрасили недавно коммунальщики.



Обновленным изображением поделился глава Альметьевского района РТ Тимур Нагуманов. В своем посте в Instagram он поблагодарил автора и поинтересовался у подписчиков, как назвать котика.

Граффити нарисовал художник из Казани Роман Фадеев, известный под псевдонимом Roma Roll. Автор оригинала уехала жить в США.



Вернуть изображение кота на стену подъезда Нагуманов пообещал вчера, в ходе прямого эфира: «Не поддается анализу и не понимаю, чем руководствовалась управляющая компания, когда ее маляры вдруг решили покрасить дверь и сделали это самым неподходящим способом».