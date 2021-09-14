В Альметьевске заново нарисовали кота, которого закрасили коммунальщики
В Альметьевске заново нарисовали изображение кота, которое было на двери одного из подъездов. Напомним, рисунок закрасили недавно коммунальщики.
Обновленным изображением поделился глава Альметьевского района РТ Тимур Нагуманов. В своем посте в Instagram он поблагодарил автора и поинтересовался у подписчиков, как назвать котика.
Граффити нарисовал художник из Казани Роман Фадеев, известный под псевдонимом Roma Roll. Автор оригинала уехала жить в США.
Вернуть изображение кота на стену подъезда Нагуманов пообещал вчера, в ходе прямого эфира: «Не поддается анализу и не понимаю, чем руководствовалась управляющая компания, когда ее маляры вдруг решили покрасить дверь и сделали это самым неподходящим способом».ОбществоИнфраструктура Татарстан
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