Новости общества

20:11 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Альметьевске заново нарисовали кота, которого закрасили коммунальщики

19:59, 14.09.2021
В Альметьевске заново нарисовали кота, которого закрасили коммунальщики
Фото: instagram.com

В Альметьевске заново нарисовали изображение кота, которое было на двери одного из подъездов. Напомним, рисунок закрасили недавно коммунальщики.

Обновленным изображением поделился глава Альметьевского района РТ Тимур Нагуманов. В своем посте в Instagram он поблагодарил автора и поинтересовался у подписчиков, как назвать котика.

Граффити нарисовал художник из Казани Роман Фадеев, известный под псевдонимом Roma Roll. Автор оригинала уехала жить в США.

Вернуть изображение кота на стену подъезда Нагуманов пообещал вчера, в ходе прямого эфира: «Не поддается анализу и не понимаю, чем руководствовалась управляющая компания, когда ее маляры вдруг решили покрасить дверь и сделали это самым неподходящим способом».

ОбществоИнфраструктура Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также