Глава Альметьевского района распорядился вернуть изображение кота, закрашенное коммунальщиками

Изображение кота на двери одного из подъездов в Альметьевском районе, ставшее местной достопримечательностью, обаятельно вернут, сообщил сегодня в ходе прямого эфира глава района Тимур Нагуманов.



В прямом эфире Нагуманов показал свое возмущение сложившейся ситуацией: «Не поддается анализу и не понимаю, чем руководствовалась управляющая компания, когда ее маляры вдруг решили покрасить дверь и сделали это самым неподходящим способом».

«Котик сегодня для меня был тоже шоком полным. Хочется, с одной стороны, пошутить, что все мы его помним и скорбим, с другой стороны, здесь ничего смешного нет», — сказал он.

Сейчас в Альметьевске ищут художника, который смог бы восстановить изображение, поскольку автор оригинала уехал в США.

Фото: instagram.com

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Маргарита Головатенко