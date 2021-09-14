ВОЗ выступила против паспортов о вакцинации для путешественников

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на данный момент выступает против введения паспортов о вакцинации для путешественников. Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Причина — на данный момент в мире нет равного доступа к вакцинации. Введение COVID-паспортов будет дискриминацией.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Но в будущем, когда повысится охват вакцинацией, можно рассмотреть такую возможность, — приводит ТАСС слова Гебрейесуса.

Сейчас организация помогает странам в разработке паспортов, чтобы в будущем появилась единая, признаваемая всеми система.

Ранее Турция не признала сертификаты о прививке однокомпонентной российской вакциной от коронавируса «Спутник Лайт». Для въезда в страну необходимо предоставить отрицательный результат ПЦР-теста или справку о перенесенном COVID-19.

Татьяна Леухина