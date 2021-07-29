Счетная палата нашла способ экономить 1,5 миллиарда рублей на строительстве дорог

В Счетной палате нашли способ сэкономить на строительстве дорог, не ухудшив при этом их качество, сказано в отчете по итогам анализа применения новых, экономически целесообразных, долговечных материалов и технологий при строительстве и ремонте автодорог общего пользования в 2018–2020 годах.



Настоящие стандарты строительства дорог разрешают использование асфальтобетона только на основе щебня по новому ГОСТу 32703-2014, исключая использования традиционных асфальтобетонов, требующих применения щебня по старому ГОСТу 8267-93. Однако «свершившаяся техническая «революция» в области дорожного строительства не предложила принципиально новые составы асфальтобетонных смесей», — сказано в отчете. Стоимость новых составов асфальтобетонов при этом значительно увеличилась по сравнению с традиционными.

Так, 1 тонна щебня по ГОСТ 32703-2014 обходится бюджету дороже: в Татарстане в среднем на 19,7% (до 1,695 тысячи рублей), в Ростовской области и Краснодарском крае — на 68,1% (до 1,5 тысячи рублей), в Забайкальском крае, Амурской и Иркутской областях — на 121,8% (до 1,332 тысячи рублей).

Использование щебня по старому ГОСТу позволило бы сэкономить ежегодно почти 1,5 миллиарда рублей бюджетных средств.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

По данным СП, состояние дорожного покрытия участков, где применялись традиционные и новые стандарты, практически не отличается. Колейность отдельных участков с применением асфальтобетонов по новому ГОСТу оказывается даже выше.

Маргарита Головатенко