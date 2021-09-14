Бывшая группа поддержки «Ак Барса» станцует сегодня в Сочи на матче казанской команды

Хоккейный клуб «Сочи» решил пригласить бывшую группу поддержки «Ак Барса» Bars Angels на домашний матч с казанской командой.

На матче в ледовом дворце «Большой» привычно выступит местная группа поддержки «леопардов», но к ним присоединятся и чирлидерши из Казани, которые будут танцевать в тех костюмах, в которых поддерживали «Ак Барс» на домашних играх, сообщает «Матч».



Напомним, ранее «Ак Барс» прекратил сотрудничество с группой поддержки Bars Angels и впервые провел свои домашние игры без чирлидерш на домашнем Кубке чемпионов. Начало регулярного чемпионата КХЛ казанцы также проводят без группы поддержки, а сцена для них демонтирована.

Матч ХК «Сочи» — «Ак Барс» пройдет сегодня, 14 сентября. Начало — в 19.30 по московскому времени.