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Бывшая группа поддержки «Ак Барса» станцует сегодня в Сочи на матче казанской команды

17:18, 14.09.2021
Бывшая группа поддержки «Ак Барса» станцует сегодня в Сочи на матче казанской команды
Фото: vk.com

Хоккейный клуб «Сочи» решил пригласить бывшую группу поддержки «Ак Барса» Bars Angels на домашний матч с казанской командой.

На матче в ледовом дворце «Большой» привычно выступит местная группа поддержки «леопардов», но к ним присоединятся и чирлидерши из Казани, которые будут танцевать в тех костюмах, в которых поддерживали «Ак Барс» на домашних играх, сообщает «Матч».

Напомним, ранее «Ак Барс» прекратил сотрудничество с группой поддержки Bars Angels и впервые провел свои домашние игры без чирлидерш на домашнем Кубке чемпионов. Начало регулярного чемпионата КХЛ казанцы также проводят без группы поддержки, а сцена для них демонтирована.

Матч ХК «Сочи» — «Ак Барс» пройдет сегодня, 14 сентября. Начало — в 19.30 по московскому времени.

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