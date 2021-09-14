Шайба защитника «Ак Барса» Хенкеля в ворота «Витязя» признана голом недели в КХЛ
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) представила подборку десяти лучших голов прошедшей игровой недели.
Самой красивой признана шайба казанского «Ак Барса», влетевшая в ворота «Витязя» (2:1от). Автором гола стал защитник «барсов» Кристиан Хенкель, но основной вклад внес нападающий Дмитрий Кагарлицкий, отдавший ассист.
В топ-10 также оказалась шайба в исполнении игроков «Нефтехимика» Павла Порядина и Лукаша Клока в ворота «Сибири».
1. Кристиан Хенкель, «Ак Барс» (в ворота «Витязя»);
2. Андрей Кузьменко, СКА (в ворота «Адмирала»);
3. Эмиль Петерссон, «Спартак» (в ворота «Барыса»);
4. Нико Ойямяки, «Витязь» (в ворота «Спартака»);
5. Этан Верек, «Куньлунь» (в ворота «Динамо-Рига»);
6. Лукаш Седлак, «Трактор» (в ворота «Динамо-Рига»);
7. Владислав Кодола, «Северсталь» (в ворота «Адмирала»);
8. Аркадий Шестаков, «Барыс» (в ворота «Амура»);
9. Лукаш Клок, «Нефтехимик» (в ворота «Сибири»);
10. Владислав Еременко, «Динамо-Минск» (в ворота «Автомобилиста»).СпортХоккей
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