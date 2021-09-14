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Шайба защитника «Ак Барса» Хенкеля в ворота «Витязя» признана голом недели в КХЛ

14:52, 14.09.2021
Шайба защитника «Ак Барса» Хенкеля в ворота «Витязя» признана голом недели в КХЛ
Фото: ak-bars.ru

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) представила подборку десяти лучших голов прошедшей игровой недели.

Самой красивой признана шайба казанского «Ак Барса», влетевшая в ворота «Витязя» (2:1от). Автором гола стал защитник «барсов» Кристиан Хенкель, но основной вклад внес нападающий Дмитрий Кагарлицкий, отдавший ассист.

В топ-10 также оказалась шайба в исполнении игроков «Нефтехимика» Павла Порядина и Лукаша Клока в ворота «Сибири».

1. Кристиан Хенкель, «Ак Барс» (в ворота «Витязя»);

2. Андрей Кузьменко, СКА (в ворота «Адмирала»);

3. Эмиль Петерссон, «Спартак» (в ворота «Барыса»);

4. Нико Ойямяки, «Витязь» (в ворота «Спартака»);

5. Этан Верек, «Куньлунь» (в ворота «Динамо-Рига»);

6. Лукаш Седлак, «Трактор» (в ворота «Динамо-Рига»);

7. Владислав Кодола, «Северсталь» (в ворота «Адмирала»);

8. Аркадий Шестаков, «Барыс» (в ворота «Амура»);

9. Лукаш Клок, «Нефтехимик» (в ворота «Сибири»);

10. Владислав Еременко, «Динамо-Минск» (в ворота «Автомобилиста»).

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