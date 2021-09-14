В Казани ГИБДД проведет массовую проверку водителей автобусов и такси

В Казани ГИБДД проведет рейд, направленный на выявление и профилактику нарушений в области пассажирских перевозок. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Казани.

Рейд пройдет завтра, 15 сентября, с 7.00 до 10.00 на территории города. Инспекторы проверят водителей автобусов и автомобилей такси, не соблюдающих правила перевозки пассажиров, управляющих автобусами и легковым такси без соответствующих документов и с техническими неисправностями.

Проверка общественного транспорта проходит регулярно Так, 30 июня сотрудники Госавтоинспекции провели операцию «Тоннель».

Ольга Плешкова