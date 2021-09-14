Больше половины переболевших коронавирусом в Татарстане отметили снижение продуктивности

Больше половины (51%) переболевших коронавирусом работников в Татарстане заметили общее снижение своей продуктивности вследствие болезни. Еще столько же отмечают, что стали сильнее и быстрее уставать на работе после болезни, говорится в исследовании сайта для поиска работы и сотрудников hh.ru.

В течение полутора лет пандемии коронавирусом переболели 42% опрошенных. Из числа переболевших половина заметили общее снижение своей продуктивности. При этом каждый четвертый (24%) снижения продуктивности не заметил. 18% опрошенных ответили, что «скорее не ощущают их», а 7% затруднились ответить.

Снижение продуктивности женщины ощущают чаще мужчин (48% против 44%). 51% опрошенных женщин ощущают снижение продуктивности после болезни и чаще стали сильнее уставать на работе. Чаще всего среди последствий слабость/усталость, снижение работоспособности, снижение концентрации внимания, перепады настроения, частые головные боли, одышка.



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Ольга Плешкова