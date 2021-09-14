В Татарстане будут судить за наркотики жителя Таджикистана

Прокуратура РТ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летнего жителя Московской области и 42-летнего жителя Таджикистана. Они обвиняются в покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

По версии следствия, не позднее 22 марта этого года фигуранты дела, находясь в Москве, решили заняться сбытом наркотиков в РФ. Сообщник незаконно приобрел и передал им героин общей массой более 19,73 кг. Мужчины поехали с запрещенным веществом на автомобиле «Ниссан Караван Эльгрант» в Красноярск.

Фото: Максим Платонов

По дороге на стационарном посту полиции «Тула-1» в Набережных Челнах сотрудники ДПС остановили автомобиль для досмотра, где нашли наркотики.

Свою вину соучастники не признали, их поместили в СИЗО. Уголовное дело направлено в городской суд Набережных Челнов для рассмотрения по существу.

В августе в Татарстане на 786-м км автодороги М-7 «Волга» сотрудники ГИБДД изъяли почти 500 граммов наркотиков при проверке автомобиля. Инспекторы остановили автомобиль «Фольксваген Пассат» для проверки документов. За рулем находился казанец 1984 года рождения. У него были признаки наркотического опьянения — расширенные зрачки, замедленная речь, плохая координация движения. Пройти медосвидетельствование он отказался. Инспекторы осмотрели автомобиль. Они обнаружили и изъяли полиэтиленовые пакетики с порошкообразным веществом белого и голубого цветов. Исследование показало, что в них находились наркотики — 485,6 г мефедрона и 5,13 г N-метилэфедрона.



Алексей Нечаев