Олимпийская чемпионка Ласицкене назвала причину своего отказа от встречи с Путиным

Фото: Олимпийский комитет России

Олимпийская чемпионка Токио-2020 в прыжках в высоту Мария Ласицкене назвала главную причину своего отсутствия на встрече президента России Владимира Путина с олимпийскими медалистами из сборной страны.

Спортсменка отказалась от участия в мероприятии с главой государства из-за желания выступить на сентябрьских стартах и в финале Бриллиантовой лиги по легкой атлетике.

«Мероприятие в Кремле подразумевало бы для меня отказ от всех сентябрьских турниров, в том числе и финала Бриллиантовой лиги в Цюрихе. Но участие в этих соревнованиях было очень важно для меня в плане подготовки к крупнейшим стартам следующего сезона (чемпионатам мира и Европы), где мне также очень хочется оправдать надежды российских болельщиков. Все всё понимают, поэтому мы спокойно поехали в свое заграничное путешествие на пять стартов подряд», — приводит слова Ласицкене ТАСС.



Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин встретился с российскими победителями и призерами XXXII Олимпийских игр в Токио. На мероприятии он отметил триумф чемпионки из Казани Марты Мартьяновой.

На встрече отсутствовала Мария Ласицкене, которая предпочла продолжить свои выступления в Бриллиантовой лиге. Россиянка по итогам своих стартов смогла удержать первую строчку в общем зачете и одержала победу в финале соревнований. Также на днях Ласицкене стала победительницей Континентального тура в Берлине.