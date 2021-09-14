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В Рязанской области осужденных разрешили привлекать на стройки

07:51, 14.09.2021
В Рязанской области осужденных разрешили привлекать на стройки
Фото: 62.fsin.gov.ru

В Рязанской области осужденных разрешили привлекать на стройки. Об этом говорится в сообщении региональной УФСИН.

Накануне начальник УФСИН Александр Комков и заместитель начальника УФСИН Геннадий Горелкин провели встречу с одним из застройщиков в Рязани. Они обсудили возможность использования труда осужденных к принудительным работам на строительных объектах, говорится на сайте УФСИН.

В мае во ФСИН предложили организовывать исправительные центры для осужденных на крупных объектах, где не хватает рабочей силы. Большая часть россиян поддержала идею.

Ольга Плешкова
Общество

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