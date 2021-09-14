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Путин рассказал о совместных усилиях России и Сирии по освобождению страны

07:33, 14.09.2021
Путин рассказал о совместных усилиях России и Сирии по освобождению страны
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин рассказал об успехах совместных усилий России и Сирии. По террористам нанесен удар, сейчас сирийское правительство контролирует 90% территории страны.

Встреча российского лидера с президентом Сирии состоялась в Кремле.

Фото: kremlin.ru

«Нашими совместными усилиями освобождена основная, подавляющая по размерам территория Сирийской Республики. Террористам нанесен очень серьезный, значительный ущерб, и сирийское правительство во главе с вами контролирует 90% территории», - сказал Путин.

В сентябре главный военный прокурор России посетил с рабочим визитом Сирию.

Ольга Плешкова
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