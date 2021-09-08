Главный военный прокурор России посетил с рабочим визитом Сирию

Главный военный прокурор России по поручению российского генпрокурора Игоря Краснова посетил Сирию, где обсудил работу военных прокуроров обеих стран, сообщила пресс-служба российской Генпрокуратуры.

— В рамках поручения состоялся ряд встреч с представителями вооруженных сил и органов военной юстиции Сирии, а также с командованием дислоцированной в данном государстве группировки войск Вооруженных сил Российской Федерации, — говорится в сообщении.

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В ходе переговоров стороны обсудили вопросы работы органов военной прокуратуры обеих стран. Также они отметили взаимную заинтересованность в развитии и укреплении двусторонних контактов.

Алексей Нечаев