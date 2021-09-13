В Казань планируют привезти около 1 тысячи туристов из Москвы по чартерной программе

Туроператор TUI Россия планирует привести в Казань около 1 тысячи туристов из Москвы в рамках пилотной чартерной программы. Об этом сообщил заместитель гендиректора туроператора Александр Сирченко.

Ожидается совершить 6 рейсов, на которых прибудут около тысячи человек. Сирченко отметил, что туроператор стартовал с короткой полетной программой для того, чтобы протестировать спрос, отработать алгоритмы взаимодействия с партнерами, проанализировать обратную связь от клиентов, передает «Интерфакс».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Глава Ростуризма Зарина Догузова отметила, что задача ее ведомства заключается в том, чтобы сделать из Татарстана популярное направление для отдыха и путешествий. По ее словам, Казань сейчас ассоциируется либо с короткой поездкой, либо с бизнес-туризмом, а в Татарстане есть возможность для любого вида отдыха.

Сегодня в столицу Татарстана прибыл первый субсидированный чартерный рейс «Москва — Казань».

