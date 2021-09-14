Леонид Каневский посетил в Казани Управление МВД

В Казани прошли съемки популярной телепрограммы «Следствие вели...» с участием Леонида Каневского. Телеведущий посетил Управление МВД России по Казани.

Начальник ведомства Александр Мищихин рассказал ему о работе казанских полицейских, подготовке молодых сотрудников. Также Каневскому продемонстрировали работу систем «Безопасный город» и «Безопасный двор».

Фото: пресс-служба УМВД России по Казани

Кроме того, телеведущего познакомили с историей и экспозицией музея управления, где содержатся экспонаты, рассказывающие о работе органов внутренних дел Казани.

В столице Татарстана уже не в первый раз снимают выпуски программы «Следствие вели…». Выход нового выпуска планируется в ближайшее время, сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу.

Каневский приехал в Казань еще в пятницу.