Леонид Каневский посетил в Казани Управление МВД
В Казани прошли съемки популярной телепрограммы «Следствие вели...» с участием Леонида Каневского. Телеведущий посетил Управление МВД России по Казани.
Начальник ведомства Александр Мищихин рассказал ему о работе казанских полицейских, подготовке молодых сотрудников. Также Каневскому продемонстрировали работу систем «Безопасный город» и «Безопасный двор».
Кроме того, телеведущего познакомили с историей и экспозицией музея управления, где содержатся экспонаты, рассказывающие о работе органов внутренних дел Казани.
В столице Татарстана уже не в первый раз снимают выпуски программы «Следствие вели…». Выход нового выпуска планируется в ближайшее время, сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу.
Каневский приехал в Казань еще в пятницу.ОбществоИсторияКультура Татарстан
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