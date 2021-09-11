Из дома в Москве, двое жителей которого умерли от отравления, продолжают госпитализировать людей

В Москве на улице Совхозной продолжается вспышка тяжелейших отравлений. Об этом пишут «Известия». Вчера была госпитализирована целая семья из мамы, бабушки и внучки. 61-летняя женщина и 15-летняя девочка умерли тем же вечером — девочка от полиорганной недостаточности.

СМИ называли в качестве причины отравления арбуз, который семья купила в магазине сети «Магнит». После них в больницы города попали две жительницы домов на той же улице с признаками отравления (одна из них тоже ела арбуз, но из «Пятерочки»). Сегодня «Известия» рассказывают, что госпитализированы еще трое людей из того же дома, где жили погибшие бабушка и внучка: две девочки 12 и 17 лет и 26-летний взрослый.



Всего за два дня с Совхозной улицы в больницу были доставлены девять человек с признаками отравления. Телеграм-канал Mash сообщает, что у всех госпитализированных сильная рвота, врачи диагностировали бактериальную кишечную инфекцию. Дом на Совхозной обследуют специалисты. Они взяли пробы воды, осмотрели подвал, специалисты Мосгаза обследовали квартиры на предмет утечки.



Уже возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека»).

В сети продуктовых магазинов «Магнит», где был куплен злосчастный арбуз, «Известиям» рассказали, что выясняют все обстоятельства ситуации с отравлением. В компании начали внутреннее расследование. Магазин опечатан. В пресс-службе сети заявили о снятии с продажи всей партии арбузов, которая была представлена в магазине на Совхозной, до выяснения причин случившегося.



Людмила Губаева