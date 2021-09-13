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В Набережных Челнах на дороге сгорел микроавтобус

16:28, 13.09.2021

В Набережных Челнах сгорел частный микроавтобус Volkswagen Transporter. Происшествие случилось сегодня днем недалеко от дома №5 на проспекте Хасана Туфана.

Сообщение о пожаре поступило в 15.01. Потушить его удалось спустя несколько минут, сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

В результате происшествия никто не пострадал. Кадрами с места происшествия челнинцы поделились в соцсетях.

В феврале в Набережных Челнах на ходу загорелась маршрутка. Микроавтобус сгорел почти моментально. Позже выяснилось, что огонь вспыхнул из-за двух подростков. Правоохранители разбираются, произошло ли это умышленно или по неосторожности.

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан

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