Россия снимет все ограничения на авиасообщение с Белоруссией

С 21 сентября Россия снимает ограничения на авиасообщение с Белоруссией. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Воздушное сообщение между странами временно ограничили из-за COVID-19. Теперь его восстановят в полном объеме, пишет «РИА Новости».



Фото: realnoevremya.ru (архив)

О восстановлении авиасообщения с Белоруссией объявил вчера президент России Владимир Путин по итогам встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко. РФ с 1 августа увеличила число регулярных авиарейсов на взаимной основе в Белоруссию. Количество маршрутов Москва — Минск выросло в два раза. Авиарейсы Сочи — Минск и Краснодар — Минск выполняются трижды в неделю на каждом маршруте.



2 сентября оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение увеличить количество регулярных рейсов в ОАЭ, Финляндию и Германию с 10 сентября.



Татьяна Леухина