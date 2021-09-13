Госжилфонд будет заниматься комплексным развитием территорий Татарстана
Госжилфонд при президенте Татарстана определили юридическим лицом, уполномоченным на реализацию решений о комплексном развитии территорий в республике, соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.
Организации рекомендовано совместно с Минстроем РТ в 30-дневный срок разработать регламент взаимодействия лиц, которые будут участвовать в реализации проектов комплексного развития территорий.
Контроль за исполнением постановления возложен на Управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства аппарата Кабмина РТ.
Напомним, Кабмин РТ учредил гранты на поддержку общественных организаций в России, реализующих этнокультурные проекты.
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