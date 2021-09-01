Рособрнадзор назвал дату проведения итогового сочинения

Фото: Максим Платонов

1 декабря 2021 года планируется проведение итогового сочинения, успешное написание которого является для одиннадцатиклассников допуском к ЕГЭ. Об этом сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

— В новом учебном году проведение итогового сочинения планируется в основной срок 1 декабря 2021 года, в дополнительные — 2 февраля 2022 года и 4 мая 2022 года, — говорится в сообщении.

Отмечается, что сочинение оценивается по системе «зачет/незачет», пишет ТАСС.

Недавно руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев заявил, что Рособрнадзор не планирует вводить революционные изменения в ЕГЭ, но в течение 2022—2024 годов нововведения появятся по всем предметам, кроме информатики.



Алексей Нечаев