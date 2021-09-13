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Сегодня «Рубин» примет «Урал» на Центральном стадионе

11:58, 13.09.2021 1
Сегодня «Рубин» примет «Урал» на Центральном стадионе
Фото: rubin-kazan.ru

Сегодня в рамках 7-го тура Российской премьер-лиги «Рубин» примет екатеринбургский «Урал». Начало встречи — 18.30 по московскому времени.

Матч состоится на поле Центрального стадиона, поскольку «Ак Барс Арена» продолжает работы по восстановлению газона перед игрой сборной России с командой Словакии в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.

Напомним, в 6-м туре РПЛ подопечные Леонида Слуцкого уступили в гостях «Краснодару» (0:2), потерпев первое поражение в сезоне. Казанцы с 11 очками располагаются на 5-м месте. «Урал» идет последним в таблице, набрав 2 очка в шести играх.

СпортФутбол Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:23
    Прям покой-вся суета на Ц.стадионе,а не на Арене!..Собираюсь покататься на велике.Скоро куплю э-самокат-это гениальное изобретение.Только вот нормотворцы никак не могут разродиться,уже два года будет вопросу.
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