Сегодня «Рубин» примет «Урал» на Центральном стадионе
Сегодня в рамках 7-го тура Российской премьер-лиги «Рубин» примет екатеринбургский «Урал». Начало встречи — 18.30 по московскому времени.
Матч состоится на поле Центрального стадиона, поскольку «Ак Барс Арена» продолжает работы по восстановлению газона перед игрой сборной России с командой Словакии в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.
Напомним, в 6-м туре РПЛ подопечные Леонида Слуцкого уступили в гостях «Краснодару» (0:2), потерпев первое поражение в сезоне. Казанцы с 11 очками располагаются на 5-м месте. «Урал» идет последним в таблице, набрав 2 очка в шести играх.
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