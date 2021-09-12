В Казани капитально отремонтируют строения КНИТУ-КАИ на улице Тэцевская за 3,9 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани капитально отремонтируют гараж (литер В), мастерскую (литер П) и склад (литер Н) Института авиационной техники и технологий КНИТУ-КАИ, расположенные по ул. Тэцевская, 12. На эти цели готовы выделить 3,9 млн рублей.

Заказчиком выступает КНИТУ-КАИ. От подрядчика требуется выполнить все необходимые работы в течение 90 дней с даты заключения договора, следует из документов, размещенных на портале госзакупок.

В его обязанности входит установка противопожарных дверей, наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса, ремонт крыши, стен и пола и т.п.

Напомним, в Казани на ремонтно-реставрационные работы по сохранению объекта культурного наследия учебного здания №5 КНИТУ-КАИ (ул. К. Маркса, д. 31/7) из федерального бюджета направят более 41,16 млн рублей. Исполнителю необходимо благоустроить актовый зал.

Татьяна Демина