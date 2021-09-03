В Казани актовый зал учебного здания №5 КНИТУ-КАИ отремонтируют более чем за 41 млн рублей

Фото: проектная документация тендера

В Казани на ремонтно-реставрационные работы по сохранению объекта культурного наследия учебного здания №5 КНИТУ-КАИ (ул. К. Маркса, д. 31/7) из федерального бюджета направят более 41,16 млн рублей. Исполнителю необходимо благоустроить актовый зал.

Тендер на выполнение работ размещен на портале госзакупок. Заказчиком выступает Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева — КАИ.



Источник: проектная документация тендера

Подрядчик выполняет работы при наличии права на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, следует из документации тендера. Выполнить их необходимо в течение 100 календарных дней с момента заключения контракта.

Источник: проектная документация тендера

Подрядчику необходимо разобрать утеплитель чердачного перекрытия, демонтировать вентиляционные камеры, отремонтировать кровлю и потолок, установить деревянные евроокна взамен старых и т.д. После завершения работ он должен вывезти мусор.

В июне был объявлен тендер на ремонт учебного здания №5 КНИТУ-КАИ, которое является объектом культурного наследия. В нем планировалось провести ремонтно-реставрационные работы кровли. Начальная (максимальная) цена контракта составляла более 20,7 млн рублей.

Татьяна Демина