Соцсети: в Елабуге ночью произошла массовая драка со стрельбой
В Елабуге ночью произошла массовая драка со стрельбой. Видео с места происшествия в социальной сети опубликовала местная жительница.
На кадрах видно, что драку устроили не менее десяти человек. В итоге кто-то из них начал стрелять. Девушка рассказала, что неизвестные молодые люди были вооружены монтировками.
По данным telegram-канала Mash Iptash, драка произошла на проспекте Мира в Елабуге в ночь с пятницы на субботу у одного из баров. На место происшествия приезжала полиция, однако к моменту их прибытия хулиганы покинули «поле боя». Сообщается, что по факту драки со стрельбой в Елабуге возбудили уголовное дело.
В августе в соцсетях появилось сообщение о массовой драке в Нижнекамске. В МВД «Реальному времени» сообщили, что в потасовке участвовали 10 человек и заявлений от пострадавших не поступало.
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