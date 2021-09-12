Соцсети: в Елабуге ночью произошла массовая драка со стрельбой

Фото: скриншот

В Елабуге ночью произошла массовая драка со стрельбой. Видео с места происшествия в социальной сети опубликовала местная жительница.

На кадрах видно, что драку устроили не менее десяти человек. В итоге кто-то из них начал стрелять. Девушка рассказала, что неизвестные молодые люди были вооружены монтировками.

Скриншот видео/соцсети

По данным telegram-канала Mash Iptash, драка произошла на проспекте Мира в Елабуге в ночь с пятницы на субботу у одного из баров. На место происшествия приезжала полиция, однако к моменту их прибытия хулиганы покинули «поле боя». Сообщается, что по факту драки со стрельбой в Елабуге возбудили уголовное дело.

В августе в соцсетях появилось сообщение о массовой драке в Нижнекамске. В МВД «Реальному времени» сообщили, что в потасовке участвовали 10 человек и заявлений от пострадавших не поступало.



Татьяна Демина