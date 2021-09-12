В Зеленодольском районе РТ сняли с мели маломерное судно

Фото: Олег Тихонов

В Зеленодольском районе РТ сняли с мели маломерное судно Fishpro. Происшествие случилось сегодня утром на реке Волге между Макарьевским монастырем и островом-градом Свияжск.

В 12.15 прибывшие к судну сотрудники Зеленодольского инспекторского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по Татарстану отбуксировали его на 25 метров. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В лодке находились два человека, детей среди них не было. От эвакуации они отказались. В результате происшествия никто не пострадал и не погиб.

Длина Fishpro 5,4 метра, ширина 2,14 метра, высота борта 0.91 метр, вес 595 кг. Пассажирская вместимость судна — 5 человек.



Татьяна Демина