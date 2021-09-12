В Зеленодольском районе на мель село маломерное судно

Сегодня в 10.37 поступило сообщение о том, что на реке Волге в Зеленодольском районе РТ между Макарьевским монастырем и островом-градом Свияжск на мель село маломерное судно «Fishpro». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В лодке находятся два человека, детей нет. Они отказались от эвакуации. Судно не мешает движению. Погибших и пострадавших нет.

Длина судна «Fishpro» 5,4 метра, ширина 2,14 метра, высота борта 0.91 метр, вес 595 кг, пассажирская вместимость 5 человек.

Недавно движение судов по Суэцкому каналу приостановили из-за севшего на мель танкера. Позднее судно удалось снять с мели и судоходство было восстановлено.



Алексей Нечаев